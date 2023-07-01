ونقلت وكالة أنباء البحرين اليوم /السبت/ عن بيان وزارة الخارجية ثقة مملكة البحرين في قدرة فرنسا على تجاوز تلك الأحداث، وحرص الحكومة الفرنسية على تطبيق العدالة على الجميع وفق القوانين المعتمدة.