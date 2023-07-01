الاتحاد الأوروبى: نقدر جهود مصر فى القضايا الإقليمية

هناء أبو العز

أكدت نبيلة مصرالى، المتحدثة باسم الممثل الأعلى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبى، على قوة العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبى، ودور مصر القوى فى الكثير من القضايا الإقليمية، وخاصة بعد تطور الأحداث فى المنطقة وآخرها أزمة الحرب فى السودان.

وأوضحت مصرالى فى لقاء صحفى بالعاصمة البلجيكية بروكسل، أن الشراكة القوية والتاريخية بين الجانبين، يعسكها الزيارات المتبادلة على أعلى مستوى بين الجانبين، و كان آخرها زيارة جوزيب بوريل الممثل الأعلى للشئون الخارجية إلى مصر، والتى استهدفت التأكيد على أهمية الشراكة بين الجانبين ومناقشة الموضوعات الثنائية بالإضافة إلى القضايا والملفات الإقليمية بما في ذلك التطورات في السودان، وكذلك إقرار وثيقة أولويات الشراكة الممتدة حتى عام 2027.

ولفتت المتحدثة باسم الشئون الأوروبية الخارجية فى الاتحاد الأوروبى، إلى أنه وتماشياً مع جدول أعمال الاتحاد الأوروبي الجديد لمنطقة البحر الأبيض المتوسط وخطته الاقتصادية والاستثمارية بالإضافة إلى رؤية استراتيجية التنمية المستدامة في مصر لعام 2030 ، تتوقع أولويات الشراكة أنه سيكون هناك حوار وتعاون متعمقان أكثر حول الأولويات المختلفة، مثل الاقتصاد الحديث، والتنمية المستدامة، و شراكة التنمية الاجتماعية في السياسة الخارجية التي تعزز الاستقرار ، متحدثة عن شراكات استراتيجية مهمة للجانبين، وهى الطاقة والمناخ والتجارة ، وكذلك معالجة التحديات المشتركة لمكافحة الإرهاب والهجرة.

وعن دور مصر فى المنطقة أكدت المتحدثة، أن مصر والاتحاد الأوروبي شريكان قويان فيما يتعلق بالملفات والقضايا الإقليمية التي تلعب فيها مصر دورا رئيسيا كما هو الحال بالنسبة لعملية السلام في الشرق الأوسط، مشيرة إلى اعتماد الاتحاد الأوروبى على مصر فى الكثير من القضايا الإقليمية، حيث تلعب مصر دورًا رئيسيًا ومهمًا للغاية في عملية السلام في الشرق الأوسط .

وأشادت نبيلة المصرالى، بدور مصر وجهودها فى دعم اللاجئين السودان واستضافة الهاربين من الحرب و العنف فى الخرطوم، معلنة تقدير الاتحاد الأوروبى لجهود مصر، وتخصيص نحو 20 مليون يورو، لدعم الدور الذى تقوم به مصر كدولة مضيفة.

ونفت المتحدثة باسم الممثل الأعلى للشئون الخارجية، أن تكون العقوبات الأوروبية على روسيا هى السبب فى مسألة الأمن الغذائى، ولكن الحرب نفسها هى السبب، موضحة دعم الاتحاد الأوروبى لدول الجوار، وإنشاء سلاسل التضامن، للمساعدة فى إيصال جميع المواد الغذائية والحبوب إلى بلدن المنطقة.

وفيما يخص موقف الاتحاد الأوروبى من إعادة مقعد سوريا مرة أخرى إلى جامعة الدول العربية، أكدت مصرالى، على أن الاتحاد الأوروبي لديه موقف واضح للغاية عندما يتعلق الأمر بسوريا، رغم احترامه لقرار الجامعة العربية بضم سوريا مرة أخرى.