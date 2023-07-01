اكتمال مغادرة 4951 حاجا إلى المدينة المنورة ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين

كتبت ـ إيمان حنا

اكتملت مغادرة جميع الحجاج ضيوف برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد إلى المدينة المنورة، لزيارة المسجد النبوي الشريف والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد أن أدوا مناسك الحج بيسر وسهولة واطمئنان، ووفق منظومة من الخدمات النوعية.

ووجه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ المشرف العام على برنامج الاستضافة الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان على جهوده في دعم البرنامج وتمكين عدد كبير من المسلمين بالعالم من أداء ركن الحج على نفقته الخاصة، والأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الذي يتابع وبكل دقة وعناية البرنامج وما يقدم فيه من خدمات وبرامج تعكس حجم الدعم والعناية لهؤلاء الضيوف الذين سيقدم لهم برامج متنوعة بالمدينة المنورة وسيزورون عدد من المعالم التاريخية والحضارية، وفق منظومة متكاملة من الخدمات التي تسعى الوزارة لمواكبة التطلعات وتحقيق رسالة البرنامج.

من جانبهم، أعرب الضيوف المغادرون عن سعادتهم بزيارة المسجد النبوي الشريف والسلام على الرسول -صلى الله عليه وسلم- وصاحبيه -رضي الله عنهما- سائلين الله العظيم أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين، وأن يجزيهما خير الجزاء ويجعل هذه الأعمال في ميزان حسناتهما.