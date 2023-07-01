استمرار فعاليات "العيد أحلى بمراكز الشباب" في بنى سويف

من جهته أشار مصطفى إبراهيم مدير عام الشباب والرياضة، إلى أن المبادرة، التي يتم تنفيذها بمراكز الشباب على مستوى الجمهورية للعام الثاني على التوالى احتفالا بعيد الأضحى المبارك، تهدف إلى جعل مراكز الشباب كمراكز خدمة مجتمعية شاملة ، من خلال فتح مراكز الشباب ابوابها امام الجمهور خلال أيام العيد، حيث تتضمن فاعليات المبادرة تنفيذ يوم ترفيهي لأهالينا بالقرى والنجوع والمدن الواقعة في النطاق الجغرافي لمراكز الشباب، لإدخال البهجة والسعادة عليهم، من خلال تنفيذ عدد من الأنشطة داخل مراكز الشباب ، وإتاحة إمكانيات المركز للجمهور ، وتتنوع بين العاب رياضية وانشطة ترفيهية وملاهي وتوزيع ألعاب وهدايا للأطفال داخل مراكز الشباب.
في حين أضافت رحاب صلاح مدير إدارة الشباب ومنسقة عام المبادرة بالمديرية،أن المبادرة مازالت تحقق نجاحاً كبيراً والذي تمثل في كثرة المترددين على مراكز الشباب من مختلف الفئات العمرية من الأطفال والشباب والكبار وكافة المواطنين، لاسيما مع تزامن عطلة عيد الأضحى المبارك مع بدء الإجازة الصيفية لمعظم الطلاب بمختلف المراحل التعليمية، وتوجهت منسقة المبادرة بالشكر لمديري الإدارات الفرعية على مستوى مدن المحافظة وتعاونهم في تنفيذ المبادرة التي يتم تنفيذها على مستوى مراكز شباب الجمهورية في عامها الثاني على التوالي.
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