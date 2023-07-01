اليوم السابع
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استمرار فعاليات "العيد أحلى بمراكز الشباب" في بنى سويف

السبت، 01 يوليو 2023 01:19 م
استمرار فعاليات "العيد أحلى بمراكز الشباب" في بنى سويف فعاليات مبادرة العيد أحلى بمراكز الشباب
بنى سويف- هانى فتحى

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تواصلت فعاليات مبادرة "العيد أحلى بمراكز الشباب"، تحت رعاية الدكتور محمد هانى محافظ بني سويف، والتي تنفذها إدارة الشباب بالمديرية لإدخال البهجة والسرور على المواطنين والشباب أثناء أيام عطلة عيد الأضحى المبارك، من خلال استقبال المواطنين من مختلف الفئات والمراحل العمرية من الأطفال والشباب والكبار.
 
ووجه المحافظ باستمرار تقديم التيسيرات لمواصلة فعاليات المبادرة التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة، ضمن استراتيجيتها  في جعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية تسعى لبناء الشخصية المصرية، انطلاقا من كونها منافذ تنويرية جاذبة للنشء والشباب ، وتعزيز الدور المجتمعي لمراكز الشباب في مجال تقديم خدمة للنشء والشباب والمواطنين، وإتاحة الفرصة أمامهم لممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية والاجتماعية، خاصة بعد الطفرة الانشائية الكبيرة التى شهدتها مراكز الشباب خلال السنوات الأخيرة على مستوى الجمهورية والتى تمكنها من استيعاب المواطنين والأعضاء وتقديم البرامج والأنشطة بالشكل الذي يليق بهم وإتاحة جميع المراكز لاستقبال المواطنين بالمجان، وتكثيف البرامج الترفيهية والرياضية داخل مراكز الشباب خلال إجازة العيد، واستقبال المواطنين والأسر ورواد وأعضاء مراكز الشباب بالمجان.

من جهته أشار مصطفى إبراهيم مدير عام الشباب والرياضة، إلى أن المبادرة، التي  يتم تنفيذها بمراكز الشباب على مستوى الجمهورية للعام الثاني على التوالى احتفالا بعيد الأضحى المبارك، تهدف إلى جعل مراكز الشباب كمراكز خدمة مجتمعية شاملة ، من خلال فتح مراكز الشباب ابوابها امام الجمهور خلال أيام العيد، حيث  تتضمن فاعليات المبادرة تنفيذ يوم ترفيهي لأهالينا بالقرى والنجوع والمدن الواقعة في النطاق الجغرافي لمراكز الشباب، لإدخال البهجة والسعادة عليهم، من خلال تنفيذ عدد من الأنشطة داخل مراكز الشباب ، وإتاحة إمكانيات المركز للجمهور ، وتتنوع بين العاب رياضية وانشطة ترفيهية وملاهي وتوزيع ألعاب وهدايا للأطفال داخل مراكز الشباب.

في حين أضافت رحاب صلاح مدير إدارة الشباب ومنسقة عام المبادرة بالمديرية،أن المبادرة مازالت تحقق نجاحاً كبيراً  والذي تمثل في كثرة المترددين على مراكز الشباب من مختلف الفئات العمرية من الأطفال والشباب والكبار وكافة المواطنين، لاسيما مع تزامن عطلة عيد الأضحى المبارك مع بدء الإجازة الصيفية لمعظم الطلاب بمختلف المراحل التعليمية، وتوجهت منسقة المبادرة  بالشكر لمديري الإدارات الفرعية  على مستوى مدن المحافظة وتعاونهم في تنفيذ المبادرة التي يتم تنفيذها على مستوى مراكز شباب الجمهورية في عامها الثاني على التوالي.


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