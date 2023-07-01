احتفالات العيد تستمر لليوم الرابع على نغمات السمسمية في بورسعيد.. صور

بورسعيد - محمد عزام

واصل أهالي محافظة بورسعيد ، احتفالاتهم مساء اليوم السبت، رابع أيام عيد الأضحى المبارك في النوادي والكافيهات وأماكن التنزهات الشهيرة.

وتجمع الآلاف من أهالي المحافظة وزوارها بالأندية والمناطق السياحية المطلة على ضفتي المجرى الملاحي لقناة السويس، مثل أندية مدينة بورفؤاد، وساحة مصر وممشى قاعدة تمثال ديليسبس المطلان على المدخل الشمالي لقناة السويس، في ظل أجواء من الفرحة والبهجة بين المواطنين.

وتجمع مئات المواطنين بنادي السلام البحري في بورفؤاد - اليوناني سابقا - للاحتفال بعيد الأضحى المبارك على أنغام السمسمية، حيث تضمنت الاحتفالية عدد من الفقرات الفنية والغنائية على أنغام آلة السمسمية الشعبية الشهيرة في بورسعيد، ومن بين الأغاني التي تفاعل معها الحضور: "بتغني لمين يا حمام، وآه يا لالي يا لالي، دي بورسعيد الوطنية".

كما انتشرت حفلات السمسمية ذلك الفن الفلكلوري الشعبى بمحافظة بورسعيد الذي يعجب به الأهالي والزوار من المحافظات الأخري.