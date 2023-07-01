إقبال كثيف على مراكز الشباب لقضاء وقت ممتع برابع أيام عيد الأضحى في الدقهلية

الدقهلية - محمد الحبشي

شهدت مراكز الشباب بمحافظة الدقهلية ، إقبالًا كثيفًا من المواطنين للاستمتاع برابع أيام عيد الأضحى المبارك، والفقرات الفنية والألعاب الترفيهية للأطفال.

وتوافد الأعضاء بصحبة أطفالهم على مراكز الشباب منذ الصباح الباكر، للاحتفال بنهاية عطلة العيد، حيث تم تنظيم فقرات فنية واستعراضية، وعروض تنورة، وفقرة الساحر، بالإضافة إلى الاستمتاع بنزول حمامات السباحة.

وفي سياق متصل، أعلنت الدكتورة منى عثمان، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، أن مراكز الشباب بنطاق 19 إدارة، شهدت إقبالًا كبيرًا من المواطنين على مدار أيام العيد، وذلك ضمن مبادرة العيد أحلى بمراكز الشباب، والتي تهدف لرسم البسمة والفرحة على وجوه المترددين على مراكز الشباب مستمتعين بكافة الأنشطة والفعاليات والبرامج.

وأشادت وكيل وزارة الشباب والرياضة بدور الوزارة في توفير كافة الإمكانيات المتاحة داخل مراكز الشباب، لتقديم كافة الأنشطة والفعاليات الرياضية والثقافية والاجتماعية والفنية للنشء والشباب والرواد والمواطنين، إيمانا منها بالدور الكبير الذي تلعبه مراكز الشباب في جذب النشء والشباب، ورسم البسمة والفرحة على وجوه المواطنين خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

وأشارت إلى أن مبادرة العيد أحلى بمراكز الشباب، يأتي إطار توجيهات وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بتكثيف الأنشطة والبرامج المنفذة داخل مراكز الشباب على مستوى جميع محافظات الجمهورية، وفتح أبواب مراكز الشباب أمام المواطنين مجانا خلال إجازة عيد الأضحي المبارك، في إطار الدور المجتمعي الذي تتبناه وزارة الشباب والرياضة.