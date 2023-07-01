إصابة 7 أشخاص إثر وقوع حادثى سير على الطريق الصحراوي في البحيرة

وبالفحص تبين إصابة 5 أشخاص بكسور وكدمات مختلفة، إثر وقوع حادث تصادم سيارتى ملاكى وميكروباص بطريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوى دائرة محافظة البحيرة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى المركزى بوادى النطرون لاجراء الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة.

كما أصيب شخصين آخرين، إثر وقوع حادث تصادم سيارتى ملاكى دائرة مركز وادى النطرون بالظهير الصحراوى لمحافظة البحيرة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى وادى النطرون لاسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة تمهيدا لاحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيق، ومعرفة أسباب وملابسات تلك الحوادث.