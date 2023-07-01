إصابة 4 في مشاجرة بسبب خلافات بينهم بالبلينا جنوب سوهاج

سوهاج محمود مقبول

استقبل مستشفى برديس بنطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا جنوب محافظة سوهاج 4 أشخاص مصابين بإصابات متفرقة بالجسم على إثر وقوع مشاجرة بناحية قرية منشية برديس، تم تقديم الخدمات الطبيبة اللازمة للمصابين وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

ترجع الواقعة عقب ورود إشارة من مستشفى برديس يفيد بوقوع مشاجرة بناحية قرية برديس دائرة برديس دائرة مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج بين طرفين بسبب خلافات بينهما والتي نتج عنها إصابة 4 أشخاص.

وبالفحص والمعاينة تبين وصول 4 أشخاص إللى مستشفى برديس تبين أنهم ك .خ. أ 26 سنة مصاب بجروح قطعية بالجسم، وإصابة م . أ . أ 42 سنة بجروح قطعية بالجسم، وإصابة م . أ . أ 47 سنة بجروح وكدمات بارأس، وإصابة ع . خ . أ 25 سنة بجروح وكدمات بالجسم، تم تقديم الخدمات الطبية اللازمة للمصابين والحالة العامة لهم مستقرة.

وبسؤال المصابين قرروا أن سبب المشاجرة خلافات بينهم وعللوا حدوث إصابتهم لذات السبب تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة وتم إخطار جهة التحقيق المختصة لإجراء شئونها.