وقالت مصادر فلسطينية، إن مئات المستوطنين هاجموا المواطنين الفلسطينيين ومنازلهم في منطقة وادي الحصين شرق مدينة الخليل، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، ما أدى إلى إصابة عدد من الأهالي برضوض، إضافة إلى أضرار بالمنازل.

وأضافت المصادر أن هذه الهجمة طالت حارة الجعبري، ومحيط الحرم الإبراهيمي الشريف، تزامنا مع زيارة وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن جفير لمستوطنة كريات أربعة الجاثمة على أراضي المواطنين الفلسطينيين شرق الخليل.

واحتجزت قوات الاحتلال الناشط جمال سعيفان ومنعته من توثيق وتصوير هذه الانتهاكات.