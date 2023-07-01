أوكرانيا: مقتل وإصابة 13 مدنيا في قصف روسي على دونيتسك

أ ش أ

أعلن رئيس الإدارة العسكرية لإقليم دونيتسك بجنوب أوكرانيا بافلو كيريلينكو صباح اليوم السبت أن ثلاثة مدنيين لقوا مصرعهم بينما أصيب 10 أخرون إثر قصف عسكري شنته القوات الروسية على الإقليم الليلة الماضية.



ونقلت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية الرسمية عن كيريلينكو قوله - في تصريح له - "إنه في 30 يونيو قتل الروس ثلاثة من سكان منطقة دونيتسك وبالتحديد اثنان في سيرهيفكا وواحد في ميكولايفكا بينما أصيب 10 آخرون خلال النهار".. مشيرا إلى صعوبة تحديد العدد الدقيق للضحايا في بلدتي ماريوبول وفولنوفاكا.



ولفت المسئول الأوكراني إلى أن الجيش الروسي قصف قرية ميكولايفكا في منطقة دونيتسك بعد ظهر أمس، مما أسفر عن مقتل رجل وإصابة امرأة.