أكثر من 53 ألف زائر لحديقة حيوان الإسكندرية خلال إجازة عيد الأضحى.. صور

الإسكندرية -أحمد الزغبي

قالت الدكتورة نبيلة وليم عزيز مدير عام حديقة حيوان النزهة في الإسكندرية، إن الحديقة استقبلت 53.500 ألف زائر تقريبا خلال أيام عيد الأضحى من محافظة الإسكندرية، والمحافظات الأخرى.

وأضافت الدكتورة نبيلة وليم عزيز فى تصريح لـ"اليوم السابع" إن الحديقة استقبلت خلال اليوم الأول من عيد الأضحى 4 آلاف، واليوم الثاني 13آلاف واليوم الثالث 17 ألفا واليوم الرابع 19.500ألفا، ليكون إجمالي الزائرين خلال أيام عيد الأضحى المبارك 53.500 ألف زائر تقريبا للأستمتاع بالحديقة والحيوانات، مع توفير كافة سبل وسائل الراحة والاستمتاع والأمن من قبل إدارة الحديقة.

وأوضحت الدكتورة نبيلة وليم عزيز، أن الإدارة المركزية للحدائق برئاسة اللواء الدكتور محمد رجائى رئيس الإدارة المركزية للحدائق، تبذل ما بوسعها لإدخال البهجة والسرور على الزائرين، وأن إدارة الحديقة تسعى الى إسعاد الجمهور، خاصة أنها ثانى أكبر حديقة حيوان بمصر بعد حديقة حيوان الجيزة.

وأشارت الدكتورة نبيلة وليم، إلى أنه تم إلغاء جميع الإجازات خلال عيد الأضحى المبارك والتواجد المستمر لجميع العاملين بالحديقة وأيضا زيادة عدد منافذ بيع تذاكر الدخول لمنع التكدس أمام بوابة حديقة الحيوان.

وتعد حديقة الحيوان بالإسكندرية ثانى أكبر حديقة حيوان بعد حديقة حيوان الجيزة وتقع الحديقة على مساحة 24 فدانا بمنطقة النزهة بالاسكندرية.