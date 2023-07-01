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أسعار السبائك الذهب فى آخر أيام عيد الأضحى لعام 2023

السبت، 01 يوليو 2023 01:30 م
أسعار السبائك الذهب فى آخر أيام عيد الأضحى لعام 2023 اسعار الذهب
كتب - إسلام سعيد

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ننشر آخر تحديث في أسعار السبائك الذهب لجميع الأوزان في السوق المصري بتعاملات اليوم السبت 1 يوليو 2023 في مصر، عقب تحرك ملحوظ لجميع أسعار السبائك بأوزانها المختلفة، وفي السياق التالي نرصد أسعار السبائك الذهب.

 

أسعار السبائك الذهب اليوم:
 

سعر السبيكة الذهب وزن واحد جرام تسجل 2623 جنيها.

سعر السبيكة الذهب وزن 2.5 جرام تسجل 6557 جنيها.

سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرامات سعر 13115 جنيها.

سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرامات سعر 26230 جنيهات.

 سعر السبيكة الذهب وزن 20 جرام 52460 جنيها.

 سعر أونصة الذهب وزن 31.1 جرام 81575 جنيهات.

سعر سبيكة الذهب وزن 50 جرام 131150 جنيها.

سعر سبيكة الذهب وزن 100 جرام  262300 جنيه.

 


الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم

أسعار الذهب

اسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم

اسعار الذهب

سعر الذهب

أسعار الذهب فى مصر

سعر الذهب فى مصر

الذهب



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