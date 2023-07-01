"أبو دباب ومرسى مبارك وتنضبه" هنا يسكن عروس البحر "الدوجونج".. التفاصيل

البحر الأحمر - عماد عرفة

يعد حيوان الدوجونج البحرى، أو كما يطلق عليها عروس البحر من الكائنات البحرية المسالمة التى يعشق رؤيتها الغواصون أثناء رحلات الغوص، ويطلق عليها السكان المحليون فى البحر الأحمر اسم الأطم أو الجلد.. اعرف أين يتم رصدها فى البحر الأحمر.

الدوجونج هو كائن بحرى ثدى يتغذى على الحشائش ويبحث عن الحشائش البحرية فى الأعماق التى دائما ما تكون فى الخلجان والمناطق البحرية الطبيعية، ويدر دخلا كبيرا لمصر، حيث يصل لمصر له خصيصا الآلاف من السياح للغوص معه ومشاهدته تحت الماء.

من جانبه، قال عبد عابد باحث بيئى، إن هذا الحيوان ثروة كبيرة وأعداده محدوده فى البحر الأحمر لا يتعدى الـ30 دوجونج ويتواجد بشكل دائم فى مرسى مبارك وأبو دباب وتنضبه وشواطئ محمية وادى الجمال، وأطلق عليه رائد علوم البحار العالم حامد جوهر، مسمى عروس البحر، وأطلق عليه الصيادون المحليون مسمى "الجلد" وفى الخليج العربى والاسم الأكثر تداولاً "بالأطوم" والأسم العلمى له " سى كاوى ".

وكشف أن أنثى الدوجونج تلد وترضع، ومن الممكن أن تعيش لفترة ما بين 80 و100 عام، وتقضى 16 شهرًا خلال عملية الحمل فى جنينها، وعند ولادتها تقضى 16 شهرًا فى رعايته وإرضاعه، حتى يستطيع أن يتغذى على الحشائش البحرية ويصل طوله متر ونصف.

وأكد أن محميات البحر الأحمر وضعت برنامج رصد معين لعروس البحر، أو كما يطلق عليها الأطوم، حيث تم رصدها بشكل دائم بمراسى مدينة مرسى علم فى مرسى أبو دباب ومرسى شونة، ومبارك ووادى الجمال، ومرسى عجلة وتنضبة

ومن أهم المناطق التى يقطنها عروس البحر هى مرسى تنضبه جنوب مدينة مرسى علم بـ14 كيلو متر، والتى وصفت بأنها منطقة السحر والطبيعة، وتعد أجمل مراسى الجنوب، ويضم بالقرب منه قرابة 13 موقع غوص، مما جعله نقطة انطلاق لجميع رحلات الغوص المتوجهة لتلك المواقع الشهيرة.



تسمى عروس البحر



تعيش فى اللجان والمراسى



حيوان الدوجونج الثدى