86 ألفًا و627 طالبا بالجيزة يبدأون امتحانات الثانوية العامة الإثنين بـ200 لجنة

كتبت - مرام محمد

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، استعداد جميع اللجان لامتحانات الثانوية العامة ، مؤكدة تفعيل بروتوكولات تعاون مع مديرية الأمن والصحة والتموين والكهرباء والوحدات المحلية لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لبدء ماراثون الثانوية العامة 2023، وذلك بناءً على تعليمات وتوجيهات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وأشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة.

من جانبه، قال أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، إن امتحانات الثانوية العامة "الدور الأول" تنطلق بالجيزة وعلى مستوى الجمهورية يوم الإثنين الموافق 12 يونيو وتستمر حتى الخميس 13 يوليو 2023، حيث بلغ إجمالى المتقدمين 86227 طالبا وطالبة، كما بلغ إجمالى عدد اللجان 200 لجنة عامة على مستوى محافظة الجيزة، بالإضافة إلى 40 لجنة احتياطية للطوارئ.

وأكد مدير المديرية، أنه تم توفير 46 استراحة منها 25 استراحة للرجال و 21 استراحة للسيدات وتزويدها بكافة وسائل الراحة والمعيشة ومجهزة على أعلى مستوى، كما تم توفير طبيب أو زائرة صحية في كل لجنة من لجان سير الامتحانات وذلك بالتنسيق مع مديرية الصحة، علاوة على التنسيق مع مديرية أمن الجيزة لتأمين الامتحانات وأوراق الأسئلة والإجابة ومقار لجان سير امتحان الثانوية العامة.

وأشار إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات بكل إدارة تعليمية لمتابعة سير الامتحان وربطها بغرفة العمليات الرئيسة بالمديرية لمتابعة سير الامتحانات والتدخل الفورى لحل أى طارئ قد يحدث، مشدداً على ضرورة توفير الجو الملائم والهادئ للطلاب لآدائهم الامتحانات بسهولة ويسر، والالتزام بالقوانين واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة ومواجهة الغش ومنع تواجد الهواتف المحمولة، والتنسيق والتعاون بين الجميع لحل المشاكل أولا بأول.