اليوم السابع
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50 مليون شخص شرق أمريكا يخضعون للتحذير من جودة الهواء بسبب حرائق غابات كندا

الجمعة، 09 يونيو 2023 12:55 م
50 مليون شخص شرق أمريكا يخضعون للتحذير من جودة الهواء بسبب حرائق غابات كندا حرائق غابات كندا
أحمد علوى

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بدأت مستويات جودة الهواء في التحسن ببطء في أنحاء شمال شرق الولايات المتحدة والغرب الأوسط، وذلك بعد أن بدأ الدخان المنبعث من حرائق الغابات في كندا في التبدد.
 
وذكرت قناة (سي إن إن) الأمريكية الجمعة أن عدد الأشخاص الذين ما زالوا يخضعون للتحذير من جودة الهواء في الولايات المتحدة انخفض من 75 مليون شخص خلال يومي الأربعاء والخميس الماضيين إلى 50 مليون شخص تقريبا.
 
وتوافد المئات من رجال الإطفاء من حول العالم إلى كندا للمساعدة في مكافحة حرائق الغابات التي قال عنها رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو إنه موسم حرائق الغابات الأسوأ الذي تشهده البلاد على الإطلاق.
 
وتسبب الدخان الناجم عن اندلاع أكثر من 400 حريق للغابات في صعوبات في التنفس لملايين الأشخاص، وأدى إلى إطلاق تحذيرات من جودة الهواء في أنحاء الولايات والمقاطعات، كما تسبب في تأجيل آلاف الرحلات الجوية ومباريات "البيسبول" في أنحاء الساحل الشرقي للولايات المتحدة.

كندا

حرائق كندا

حرائق الغابات

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