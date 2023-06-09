3 عاطلين يعترفون بتكوين عصابة لخطف الهواتف في الظاهر والنيابة تقرر حبسهم

كتب بهجت أبو ضيف

اعترف 3 عاطلين تم القبض عليهم في منطقة الظاهر بالقاهرة، بتكوين تشكيلا عصابيا لخطف متعلقات المواطنين، وذكروا أمام رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، أنهم يستخدمون توك توك في تتبع الضحايا المستهدفين، وخطف هواتفهم ومتعلقاتهم.

أضافوا أنهم يبيعون المسروقات لعملائهم، ويقسمون حصيلة البيع بينهم، وضبط بحوزتهم هاتفين اعترفوا بخطفهما من شخصين، وعقب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، أمرت النيابة بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

ونجحت الجهود في ضبط (3 أشخاص "لهم معلومات جنائية") حال إستقلالهم مركبة "توك توك" بدائرة قسم شرطة الظاهر ، وبحوزتهم حقيبة بداخلها ( مبلغ مالى – هاتفى محمول "مجهولين المصدر") وبمناقشتهم عن مصدر المضبوطات ، إعترفوا بقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب جرائم سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "الخطف "باستخدام مركبة "التوك التوك" المضبوطة.

كما أقروا بأن الهاتفين من متحصلات واقعتى سرقة بذات الأسلوب، وبإستدعاء المجنى عليهما تعرفا على الهاتفان واتهموهم بالسرقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وأمرت النيابة بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.