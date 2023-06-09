وكيل أوقاف الإسكندرية يتفقد مساجد الجمرك ووسط

جدير بالذكر أنه اختتم جولته بأداء صلاة الجمعة بمسجد النور بإدارة أوقاف شرق وأدى الأئمة خطبة الجمعة اليوم تحت عنوان "الحج رحلة إيمانية" مع الالتزام التام بموضوع الخطبة ووقتها المحدد من قبل الوزارة.

شهد الشيخ سلامة عبدالرازق وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية الليلة فاعليات الاسبوع الثقافي بمسجد القدس كوبري الناموس بحضور كلٍ من الدكتور محمد عباس المغني أستاذ الدعوة والعقيدة بكلية أصول الدين والدعوة، الشيخ وسام على كاسب مدير المتابعة ومسئول الدعوة الإلكترونية، الشيخ عبد الوهاب دويدار مدير إدارة محرم بك ، وعدد من الأئمة والمفتشين بالإدارة.

واشاد الشيخ سلامة بالحضور الكثيف الذي يدل على ثقة الناس بوزارة الأوقاف ودعاتها وعلمائها وقياداتها مبينا أن وزارة الأوقاف بقيادة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف تعيش عصرها الذهبي ولا أدل على ذلك من كثرة الأنشطة الدعوية والتثقيفية، والتوعوية، والاجتماعية التي لاقت إقبالً كثيفاً من الأهالي ورواد المساجد.