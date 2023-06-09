ونقلت وكالة أنباء /صوفيا/ البلغارية عن تاجاريف قوله، الخميس، :" هذا مهم للغاية من أجل ضمان أمننا ما سنعطيه بالضبط يعتمد على العديد من الأمور منها الاحتياجات الحقيقية في هذه اللحظة وعلى ما لدينا في الوقت الحالي كما يجب أن يكون هناك إذن من الجمعية الوطنية".

ولدى سؤاله عما إذا كان هناك طلب من أوكرانيا لتقديم مساعدة عسكرية محددة، أجاب وزير الدفاع قائلا إنه لم يتم تقديم أي وثائق محددة إليه حتى الآن، مشيرا إلى أنه خلال الأسبوع المقبل سيكون هناك اجتماع وزاري في بروكسل، ويعتقد أنه سيحصل على معلومات أوضح حول الطلبات المحددة.

وتابع أن "أمن واستقلال أوكرانيا مهمان للغاية بالنسبة لمنطقتنا بأكملها لتكون آمنة لسنوات قادمة".

وقبل توليه منصبه ، دعا تودور مرارًا وتكرارًا إلى الموقف القائل بأن بلغاريا يجب أن تقدم جزءًا كبيرًا من أسلحتها السوفيتية القديمة لأوكرانيا مقابل أسلحة غربية أكثر حداثة.