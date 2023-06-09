وزير بحرينى: الربط الكهربائى مع العراق يساهم فى تحقيق التنمية المستدامة

إيمان حنا

أكد ياسر بن إبراهيم حميدان وزير شؤون الكهرباء والماء بالبحرين، أن مشروع الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجى يعد من أبرز المشاريع الاستراتيجية لربط البنية التحتية على مستوى المنطقة، حيث ساهم المشروع الرائد في تقليل حالات الانقطاع الجزئي والكلي للشبكات الخليجية، من خلال تقديم الدعم اللحظي عبر نقل الطاقة.وفق"الأيام البحرينية".

جاء ذلك خلال حفل بدء تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون الخليجي والعراق والذي أقيم في مدينة الخبر بالمملكة العربية السعودية، حيث أشار إلى أن الربط مع العراق سيساهم في توطيد التعاون مع العراق بما يتوافق مع توجيهات قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الرامية لتنمية العراق وازدهارها، وتلبية جزء من الطلب على الطاقة الكهربائية، وسد الحاجة في الجنوب العراقي، بالإضافة إلى تحسين أداء واستقرار الشبكة الكهربائية العراقية من خلال تزويدها بقدرة كهربائية لا تقل عن 500 ميجاوات.

وقال الوزير البحرينى إن مملكة البحرين حريصة على دعم وتعزيز العمل المشترك مع الدول الشقيقة بشكل تكاملي في شتى المجالات، ويشمل هذا التوجه مشروعات البنية التحتية والخدمات الأساسية، والعمل على تحقيق الأهداف التنموية المنشودة لتحقيق الاستدامة.