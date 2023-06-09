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على هامش مؤتمر "صحة إفريقيا"..

وزير الصحة يبحث مع سفير الاتحاد الأوروبى بمصر فرص التعاون بالقطاع الصحى

الجمعة، 09 يونيو 2023 11:14 ص
وزير الصحة يبحث مع سفير الاتحاد الأوروبى بمصر فرص التعاون بالقطاع الصحى وزير الصحة يستقبل سفير الاتحاد الأوروبى بمصر
كتب وليد عبد السلام

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استقبل الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، كريستيان بيرجر سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر، لبحث تعزيز التعاون بين الجانبين، ومناقشة فرص دعم الاتحاد الأوروبي للقطاع الصحي في مصر، وذلك على هامش المعرض والمؤتمر الطبي الإفريقي الثاني، الذي يقام خلال الفترة من 6 إلى 10 يونيو 2023.

وفي بداية اللقاء، ثمن وزير الصحة والسكان، الدعم المستمر الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي، للارتقاء بالقطاع الصحي في مصر، ما يدعم توجهات الدولة المصرية للعمل على توفير خدمات صحية ذات جودة فائقة لمواطنيها.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الاجتماع تناول خطة الاتحاد الأوروبي للتعاون مع القطاع الصحي في عدة مجالات، على رأسها دعم منظومة إنتاج وتصدير اللقاحات بمختلف أنواعها، فضلًا عن دعم مبادرات الصحة العامة، والتوسع في الحملات الصحية القومية، الأمر الذي يساهم في توفير بيئة صحية للمواطن المصري، بكافة أنحاء الجمهورية.

وأضاف «عبدالغفار» أن اللقاء تطرق إلى بحث التعاون بملف التحول الرقمي لخدمات الرعاية الصحية، بالإضافة إلى دعم الاتحاد الأوروبي لجهود التوسع في المنشآت الخضراء، كما ناقش الجانبين التعاون في ملف الرعاية الصحية الأولية، وذلك من خلال التعاون في توفير أحدث الأجهزة والمعدات الطبية، بهدف تقديم خدمة طبية ذات مقاييس عالمية.

واستكمل «عبدالغفار» أن الاجتماع شمل بحث التعاون في دعم مشروع التأمين الصحي الشامل، والجاري تنفيذه بجميع محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى الاتفاق على تدريب الفرق الطبية بمختلف التخصصات على أحدث الأساليب العلاجية، وكذلك في مجال السياحة العلاجية.

وأشار عبدالغفار إلى أن وزير الصحة والسكان، اختتم اللقاء بدعوة سفير الاتحاد الأوروبي، لحضور مؤتمر السكان والتنمية، الذي تقيمه مصر، في شهر سبتمبر 2023، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، حيث رحب السفير بالدعوة، معربًا عن حرصه الدائم على التعاون مع الدولة المصرية للارتقاء بالقطاع الصحى .

وزير الصحة مع سفير الاتحاد الأوروبى
وزير الصحة مع سفير الاتحاد الأوروبى

 

جانب من لقاء وزير الصحة
جانب من لقاء وزير الصحة

 

وزير الصحة يستقبل سفير الاتحاد الأوروبى
وزير الصحة يستقبل سفير الاتحاد الأوروبى

 


الصحة

سفير الاتحاد الاوروبى

السكان



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