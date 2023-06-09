وزير الخارجية السورى يتوجه للرياض تلبية لدعوة نظيره السعودى

وكالات

تلبية لدعوة من وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، يتوجه غد السبت وزير الخارجية والمغتربين السوري فيصل المقداد إلى الرياض.

وسيشارك المقداد خلال الزيارة في أعمال الاجتماع الثاني لوزراء خارجية جامعة الدول العربية مع نظرائهم في جزر بحر الباسيفيك الصغيرة.

وتستمر زيارة الوزير المقداد يومين حيث يعقد الاجتماع يومي الأحد والاثنين 11 و12 يونيو في العاصمة السعودية.

ستكون هذه الزيارة هي الثالثة له إلى المملكة السعودية في غضون ثلاثة أشهر، حيث قام بأول زيارة في أبريل الماضي، كما رافق الرئيس الأسد إلى مدينة جدة لحضور مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة.