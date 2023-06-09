اليوم السابع
Ads
الجمعة، 09 يونيو 2023 05:02 م
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

وزير الإسكان يعرض التجربة العمرانية المصرية على نظيره الصومالى

الجمعة، 09 يونيو 2023 04:43 م
وزير الإسكان يعرض التجربة العمرانية المصرية على نظيره الصومالى وزير الإسكان ونظيره الصومالي
كتب أحمد حسن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
التقى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الفريق بشير محمد جامع، وزير الأشغال العامة والتعمير والإسكان بالحكومة الفيدرالية الصومالية، لعرض التجربة العمرانية المصرية، وتبادل التجارب والخبرات لمساعدة أشقائنا فى دولة الصومال، وذلك فى ختام مشاركته بالجمعية العامة لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بنيروبى.
 
وخلال اللقاء، استعرض الدكتور عاصم الجزار، التجربة العمرانية المصرية، وبرنامج سكن لكل المصريين، الذى يتبناه الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذى شمل إنهاء وتنفيذ مئات الآلاف من الوحدات السكنية لمختلف شرائح المجتمع (محور محدوى الدخل - محور متوسطى الدخل - محور أصحاب الدخل الأعلى)، لتلبية احتياجات جميع المواطنين فى الحصول على الوحدة السكنية المناسبة.
 
كما استعرض وزير الإسكان، التجربة المصرية فى تنفيذ مشروعات تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة، والقضاء على تلك المناطق، حيث تم تنفيذ ربع مليون وحدة سكنية لإعادة تسكين قاطنى تلك المناطق، مؤكداً أن هذه التجربة خلقت حالة كبيرة من الثقة بين الدولة والمواطنين.
 
من جانبه، عرض الفريق بشير محمد جامع، وزير الأشغال العامة والتعمير والإسكان بالحكومة الفيدرالية الصومالية، مشاكل التنمية العمرانية والإسكان في دولة الصومال، وخاصة مشكلة العمران غير الرسمي، مشيداً بما تحققه الدولة المصرية من إنجازات فى مختلف المجالات، ومعربا عن رغبته فى زيارة القاهرة للاستفادة من التجربة العمرانية المصرية.

وزير الاسكان

الصومال

برنامج الامم المتحدة

التجربة العمرانية المصرية

تطوير العشوائيات



الموضوعات المتعلقة

وزير الإسكان يلتقى نظيرته التونسية لبحث التعاون بين شركات المقاولات المصرية والتونسية

الخميس، 08 يونيو 2023 12:13 م

وزير الإسكان يعرض التجربة العمرانية المصرية على نائبة وزير الأراضى والتنمية الأرجنتينى

الخميس، 08 يونيو 2023 10:50 ص

وزير الإسكان: مصر تبذل كل الجهد لتحقيق نجاح المنتدى الحضرى العالمى

الأربعاء، 07 يونيو 2023 07:17 م

جهود وزير الإسكان في نيروبي.. لقاء مع المرشح لرئاسة المنظمة الدولية لتغير المناخ.. الجزار: مصر تعمل على تنفيذ العديد من المشروعات والمبادرات لحماية البيئة..و"جيان باسكال" يشيد بجهود مصر لتحقيق التنمية المستدامة

الأربعاء، 07 يونيو 2023 02:00 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة