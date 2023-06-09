نصائح المرور لتفادى حوادث الطرق أثناء الرياح المثيرة للرمال والأتربة

كتب عبد الرحمن سيد

وضعت إدارة المرور مجموعة من الإرشادات العامة والتعليمات لقائدى السيارات أثناء السير أعلى الطرق والمحاور والميادين لمنع الحوادث بسبب سوء الأحوال الجوية وأثناء ظهور الرياح المثيرة للرمال والأتربة وهطول أمطار رعدية، ومن تلك الإرشادات فى نقاط وجيزة:

- منع السرعات الزائدة على الطرق للحد من انزلاقها ووقوع الحوادث.

- يجب السير بسرعات منخفضة وتشغيل المساحات بصفة مستمرة لضمان وضوح الرؤية بسبب الأتربة.

- يجب مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التى أمامك حتى تتمكن من الوقوف بأمان.

- تفادى الاستخدام المفاجئ والضغط الشديد على جهاز الفرامل.

- عدم الانشغال بغير الطريق، لعدم فقدان التركيز.

- ترك مسافة الأمان الواجبة بين سيارتك والآخرين بحيث لا تقل عن 4 أمتار لكل 10 كم فى السرعة من "40-50 مترًا" بسرعة 100 كم.

- عدم استخدام التليفون المحمول لأنه يؤدى إلى فقدان التركيز أثناء القيادة.

- منع السير على الطرق تحت تأثير المواد المخدرة، لأنها تتسبب فى وقوع حوادث مروعة.

- تجنب تخطى السيارات أثناء السير بالطريق فى الحالات التى يمنع فيها التخطى.

- عدم السير بسرعات عالية والالتزام بالسرعات المقررة أعلى الطرق.

- منع السير عكس الاتجاه لعدم وقوع الحوادث المرورية.

- استعمال مساحات السيارة باستمرار والإضاءة والأنوار العالية.

- التأكد من صلاحية الإطارات وضغط الهواء فيها قبل الخروج بالسيارة.

- عدم الرعونة في القيادة لنقص معامل الاحتكاك للطريق مع إطارات السيارة، نتيجة مياه الأمطار

- التحكم فى عجلة القيادة للسيارات جيدا، لأن سطح الطريق قد يكون زلقا.

- يجب استخدام الإشارات الدالة وتجنب توجه السيارات للدورانات غير الشرعية منعا لوقوع الحوادث.