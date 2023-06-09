نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 فى مطروح.. بالاسم ورقم الجلوس

كتب -أحمد الزغبي

ينشر اليوم السابع نتيجة الشهادة الإعدادية وذلك بعد اعتمادها والانتهاء من رصد الدرجات من قبل مديرية التربية والتعليم بمحافظة مطروح.

كان اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اعتمد اليوم الجمعة ،بحضور عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، وإسماعيل جاتو وكيل مديرية التربية والتعليم نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسى الثانى (2022-2023) بالمحافظة بنسبة نجاح 75,8%

وأوضح عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحان الشهادة الاعدادية11113 طالب نجح منهم 7996 طالب وطالبه

أما بالنسبة لنتيجة الشهادة الإعدادية المهنية بلغت نسبة النجاح 100% و 100% للصم وضعاف السمع و٩٤% للتلمذة الصناعية للتربية الفكرية

وحرص اللواء خالد شعيب محافظ مطروح على الاتصال باوائل الطلاب لتهنئتهم واسرهم وسط فرحة وزغاريد من الاهل ،معربا عن تقديره لجهد اسرهم في رعاية أبنائهم المتفوقين, مقدما خالص تهنئته لجميع الطلاب الناجحين وأولياء أمورهم متمنياَ لهم مزيد من التفوق و مواصلـة النجاح لتحقيق نتائج مشرفة.

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