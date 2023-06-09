نائب وزير السياحة تلتقي سفراء رومانيا وبلغاريا وسلوفاكيا لتعزيز السياحة العلاجية

كتب محمد أسعد

التقت غادة شلبى نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة مع سفراء دول كل من رومانيا وبلغاريا وسلوفاكيا لمناقشة كيفية تعزيز منتج السياحية الاستشفائية في مصر، و الاستفادة من خبرات هذه الدول باعتبارها دول رائدة عالمياً فى مجال السياحة الاستشفائية، وذلك بحضور المهندس عادل الجندى مدير عام الإدارة العامة للاستراتيجية بالوزارة والمنسق الوطني لمشروع إحياء رحلة العائلة المقدسة، فى إطار استراتيجية وزارة السياحة والآثار لجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر.

وخلال هذه اللقاءات أكدت نائب الوزير لشئون السياحة على أن المقصد السياحي المصرى يتمتع بالعديد من الإمكانيات الفريدة التي تؤهله للتميز فى مجال السياحة الاستشفائية حيث ينتشر بمصر المئات من العيون والآبار الطبيعية ذات المياة المعدنية والكبريتية، كما أن العديد من هذه العيون لها خواص علاجية تساعد على شفاء العديد من الأمراض، مثل واحة سيوة وعيون موسى، منوهة عن اهتمام مصر الشديد بالحفاظ على المحميات الطبيعية والضوابط المنظمة للسياحة فيها.

كما تهتم الوزارة بالتعرف على الآلية التي تقوم بتنفيذها هذه الدول فيما يتعلق بالضوابط والإجراءات المنظمة للسياحة الاستشفائية وإدارة الموارد الطبيعية المرتبطة بها وتدريب الأيدى العاملة لخلق كوادر في هذا المجال، كما اقترحت إمكانية التكامل بين المقصد المصرى وهذه الدول في السياحة الاستشفائية.

من جانبه أوضح السفير Mihai-Stefan STUPARU سفير دولة رومانيا بالقاهرة، أن مصر تعد من أهم المقاصد التي يفضلها السائح الرومانى لما تمتلكه من مقومات سياحية جاذبة، كما أبدى استعداد الجانب الرومانى للتعاون مع الجانب المصرى في ملف السياحة الاستشفائية ونقل التجربة الرومانية الناجحة في هذا الملف للجانب المصرى.

فيما أشار السفير Deyan Angelov Katratchev سفير دولة بلغاريا بالقاهرة، إلى زيارته التي قام بها لأهرامات الجيزة وانبهاره بها وبالحضارة الفرعونية، منوهاً إلى الاهتمام المتزايد في بلغاريا بالمقصد المصرى وأنه في حال زيادة خطوط الطيران ستكون هناك زيادة ملحوظة في الحركة الوافدة من بلغاريا إلى مصر، وأشاد أيضاً بالخطة الطموحة لمصر لجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة إليها . كما أوضح أن بلاده تمتلك خبرة طويلة في السياحة الاستشفائية مرحباً بالتعاون مع مصر في هذا الشأن.

وأشارت السفيرة Lenka Mihalikova سفيرة دولة سلوفاكيا بالقاهرة، إلى أن مصر تمتلك مقومات سياحية فريدة مثل الصحاري والشواطئ الخلابة وغيرها من العوامل الجاذبة للسائح السلوفاكى. وأوضحت أن سلوفاكيا لديها خبرة طويلة فى تدريب القوى العاملة فى السياحة الاستشفائية وفى إدارة الموارد الطبيعية الخاصة بها وأن بلادها على استعداد لنقل هذه الخبرات لمصر.

وفى نهاية هذه الاجتماعات تم الاتفاق على التنسيق بشأن عمل بروتوكولات تعاون فى هذا المجال، فضلاً على عقد عدد من اللقاءات بين القطاع الرسمي والخاص بين هذه الدول تمهيداً لإطلاق المخطط الشامل واستراتيجية السياحة الاستشفائية فى مصر.