ميناء دمياط يستقبل 10 سفن متنوعة خلال 24 ساعة

دمياط. معتز الشربيني

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 10 سفن، بينما غادر 13 سفينة، كما وصل إجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء 35 سفينة.



وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 26523 طنا، تشمل 8740 طن يوريا و 2659 طن رمل و 11894 طن كلينكر و 3230 طن مولاس.



كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 62700 طنا، تشمل 1744 طن خشب زان و 447 طن ابلاكاش و 15485 طن حديد و 2322 طن فول صويا و 6400 طن خردة و 13222 طن ذرة و 6000 طن كسب فول صويا و 1963 طن أرز معبأ و 15117 طن قمح.



بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1236 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الواردة 138 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2390 حاوية مكافئة.



ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 161295 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 208561 طنًا.



كما غادر 3 قطارات بحمولة إجمالية 4025 طن قمح متجهين إلى صوامع كوم أبو راضي و شبرا وكفر الشيخ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا 5714 شاحنة.