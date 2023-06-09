مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلى عقب اقتحام مدينة جنين

وكالات الأنباء

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلى فجر اليوم الجمعة، مدينة جنين، ودارت مواجهات مع الشبان الفلسطينيين.

وذكرت مصادر أمنية لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة وسط إطلاق القنابل الصوتية والأعيرة النارية، ما أدى إلى اندلاع حريق بأحد محولات الكهرباء إثر استهدافه من قبل قوات الاحتلال، التي منعت الدفاع المدني من الوصول إلى الحريق، كما ألحقت خرابا في أحد المحلات التجارية في محيط دوار الداخلية، وسط اندلاع مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال.

وفي السياق، كثفت تلك القوات من تواجدها العسكري ونصب الكمائن والحواجز في محيط قرى وبلدات المحافظة.