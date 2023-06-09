اليوم السابع
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مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلى عقب اقتحام مدينة جنين

الجمعة، 09 يونيو 2023 10:24 ص
مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلى عقب اقتحام مدينة جنين قوات الاحتلال ـ صورة أرشيفية
وكالات الأنباء

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اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلى فجر اليوم الجمعة، مدينة جنين، ودارت مواجهات مع الشبان الفلسطينيين.

وذكرت مصادر أمنية لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة وسط إطلاق القنابل الصوتية والأعيرة النارية، ما أدى إلى اندلاع حريق بأحد محولات الكهرباء إثر استهدافه من قبل قوات الاحتلال، التي منعت الدفاع المدني من الوصول إلى الحريق، كما ألحقت خرابا في أحد المحلات التجارية في محيط دوار الداخلية، وسط اندلاع مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال.

وفي السياق، كثفت تلك القوات من تواجدها العسكري ونصب الكمائن والحواجز في محيط قرى وبلدات المحافظة.

 


الاحتلال

قوات الاحتلال

الاحتلال الاسرائيلى

مدينه جنين

اقتحام مدينه جنين



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