ممثل الصحة العالمية: مصر ضمن 10 دول خفضت نسب وفيات الأمهات عند الولادة

كتبت أمل علام

قالت الدكتورة نعيمة القصير ممثل منظمة الصحة العالمية فى مصر، خلال مؤتمر صحة أفريقيا، وفى جلسة خاصة عن المبادرات الرئاسية، إن المنظمة تبارك وتثمن لمصر أنها ضمن 10 دول خفضت نسب وفيات الأمهات عند الولادة ، موضحة أنه سيتم تطبيق التجربة المصرية فى الدول الأفريقية.

وقالت، إن الأوان آن كى نستثمر فى الأبحاث فى صحة المرأة، ومصر نموذج للاستثمار فى البحث العلمى، ونهنئ القائمين على مؤتمر صحة أفريقيا لأنه كان هناك زخم علمى وكان هناك حضور قوى من الجهات والمؤسسات الأفريقية مثل مركز السيطرة على الأمراض الأفريقى، وتم تبادل الخبرات ما بين جميع الجهات المختلفة.

وقالت، ان المنظمة شاركت فى جلسة مكافحة فيروس سى وكيف يتم نقل التجربة المصرية للدول الأفريقية، وتوطين صناعة اللقاحات فى مصر، كذلك شاركنا بورقة فى تغير المناخ، وانشاء مؤسسات صحية خضراء، وشاركنا فى جلسة بهيئة الاعتماد والرقابة لتحسين الصحة والنظم الصحية.

وأوضحت أن مبادرة القضاء على فيروس سى هى مبادرة كانت منظمة وقوية أبهرت العالم، ومبادرات صحة المرأة والكشف المبكر للثدى وسرطانات عنق الرحم والصحة النفسية ومكافحة التبغ هى مبادرات منبثقة من مبادرة 100 مليون صحة، موضحة انه يمكن الاقلال من الاصابة بالسرطان من خلال الرياضة والأكل الصحى ومنع التدخين، مشيرة الى أن الدول الأفريقية كانت منبهرة بالدور الذى قامت به مصر فى تحسين صحة المواطن من خلال المبادرات الرئاسية ومبادرة حياة كريمة.