اليوم السابع
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الجمعة، 09 يونيو 2023 03:56 م
أكرم القصاص
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مفتي بلجراد يقلِّد مفتى الجمهورية وسامَ وحدة العالم الإسلامي

الجمعة، 09 يونيو 2023 03:53 م
مفتي بلجراد يقلِّد مفتى الجمهورية وسامَ وحدة العالم الإسلامي مفتي بلجراد يقلِّد مفتى الجمهورية وسامَ وحدة العالم الإسلامي
كتب لؤى على

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قلَّد مفتي بلجراد الشيخ مصطفى سباهيتش الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- وسامَ وحدة العالم الإسلامي؛ تقديرًا لمجهوداته في بناء السلام العالمي وبيان صحيح الدين الإسلامي.

 

وقال مفتي بلجراد: "يطيب لي باسمي وباسم رئاسة جماعة صربيا الإسلامية ومسلميها أن نمنح فضيلة مفتي مصر وسامَ وحدة العالم الإسلامي؛ لجهوده المباركة في مدِّ جسور التعاون على البر والتقوى بين دولتَي مصر وصربيا، وبين مسلمي البلدين".

 

من جانبه، عبَّر مفتي الجمهورية عن امتنانه لهذا التكريم، مؤكدًا أن هذا الوسام يعكس جهود الدولة المصرية وريادتها الدينية وتقديمها الدعم العلمي والشرعي للمسلمين في العالم أجمع.

 

وشدَّد المفتي على حرصه الكبير على التواصل مع الجاليات المسلمة في كافة بلاد العالم ضمن استراتيجية وضعتها دار الإفتاء للتواصل الديني مع الخارج.

 

وأضاف مفتي الجمهورية أنَّ دار الإفتاء المصرية حريصة أشدَّ الحرص على الانفتاح ومد يد العون وتقديم الدعم العلمي والشرعي للمسلمين في جميع أنحاء العالم لبيان صحيح الدين وتدريب وتأهيل الأئمة على الإفتاء ومواجهة الفكر المتطرف، ومساعدة المسلمين على الاندماج الإيجابي والفعال في مجتمعاتهم الأوربية.

وسام وحدة العالم الإسلامى
وسام وحدة العالم الإسلامى

 

قلادة مفتى بلجراد
قلادة مفتى بلجراد

 

مفتى بلجرام يقلد مقتى الجمهورية
مفتى بلجرام يقلد مقتى الجمهورية

 


مفتى الجمهورية

دار الافتاء

صربيا

مفتى بلجراد



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