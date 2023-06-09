مطار مرسى علم الدولى يستقبل 117 رحلة طيران دولية خلال الأسبوع المقبل

البحر الأحمر - عماد عرفة

يستقبل مطار مرسى علم الدولى، خلال أيام الأسبوع المقبل، بداية من غداً السبت وحتى الجمعة المقبلة 117 رحلة طيران دولية أوروبية، حيث يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية والأمنية فور وصول الركاب منها إلي أرض المهبط.

وتبين حسب جداول الرحلات الأسبوعية للمطار أن ال 117 رحلة تصل 11 دولة أغلبها أوروبية، وأكثرها وصولا من دول بولندا والتشيك، وألمانيا، وإيطاليا، وسويسرا، والنمسا وكذلك دول بلجيكا وسلوفاكيا وغيرها من الدول الاخرى.

وكشف أبو الحجاج العمارى، الخبير السياحى بمرسى علم، أن المعدلات الأسبوعية بمطار مرسى علم قد تكون مميزة وتشهد تقدما كل أسبوع عن ما قبله وأنه خلال الربع الأخير من العام ستكون هناك أعداد كبيرة من السياح تصل مدينة مرسى علم.

وأضاف الخبير السياحى أن مدينة مرسى علم تصل إليها جنسيات معينة حيث يعشقها الإيطاليون وكذلك البولنديون وكذلك الألمان وهى دائما تجذب محبى الهدوء والاستجمام وكذلك محبى المغامرة الهادئة مثل ممارسى الغوص ورحلات السفاري.