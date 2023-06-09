مصرع 3 أشخاص وإصابة 26 فى تصادم أتوبيس مع شاحنة بطريق الفرافرة.. صور

لقى 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 26 آخرون، فى حادث تصادم سيارة نقل مع أتوبيس نقل ركاب خاص على طريق (الفرافرة - الواحات البحرية)، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الفرافرة المركزى، وإيداع الجثث فى مشرحة المستشفى وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
ورد إخطار أمنى إلى مدير أمن الوادي الجديد، من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول 3 جثث ومصابين في حادث مروري لمستشفى الفرافرة المركزي، وتبين تصادم سيارة نقل مع أتوبيس نقل ركاب بمنطقة الكيلو 20 بطريق الفرافرة – الواحات البحرية، أسفر عن مصرع 3 وإصابة 26 آخرين.
واسفر الحادث عن وفاة كلا من محمود احمد السيد، 20 عامًا، عبدالمحسن عنتر عبدالمحسن سعد، 28 عامًا، محمد رمضان ناصف السقا 30 عاما.
كما أصيب 26 آخرون وهم محمد خميس رمضان، 43 عاما من كفر الشيخ، حاتم محمد سعد من طنطا48عاما، محمد محمد حمادة، 60 عاما، سعيد إبراهيم مصطفى، روان عبد اللاه، 13 عاما، عبد اللاه عبد الحميد عبد اللاه، زينة محمد عثمان، مسعد عبدالمنعم الصاوي 40 عاما، حسين على حسين، 40 عاما ،احمد الأمير احمد، 36 عاما ،محمد عبد الخالق أبو عجيلة 40 عاما ، محمد جمعة إبراهيم، 21 عاما ، نبيل البسيونى سعد 70 عاما، سليمان محمد السكرى، 85 عاما من كفر الشيخ، سيد سعيد محمد 59 عاما، عبدالحميد محمد توفيق 33 عاما،، أحمد محمد راشد بدوى، 27 عاما ،رافت شاكر حسن، 60 عاما من القاهرة، محمد بسيونى مرعى، 60 عاما من القاهرة،ندى محمد صالح، 12 عاما، محمد صالح سالم، 42 عاما ، حسام إبراهيم بذراوى، 31 عاما ، بندارى بندارى عرفه الجندى، 72 عاما ، السيد محمد السيد حجاج، 43 عاما ، محمود عبدالحميد محمد، 29 عاما ، سناء محمد احمد، 53 عاما ، حمادة محمد عبد الخالق، 5 أعوام وجميعهم من محافظة كفر الشيخ.
وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفرافرة المركزى وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
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جانب من الحادث (2)
جانب من الحادث (3)
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جانب من الحادث (6)
جانب من الحادث (7)
جانب من الحادث (8)
جانب من الحادث (9)
جانب من الحادث (10)
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