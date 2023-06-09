مصرع 3 أشخاص وإصابة 26 فى تصادم أتوبيس مع شاحنة بطريق الفرافرة.. صور

الوادي الجديد - ماهر البهنساوي

لقى 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 26 آخرون، فى حادث تصادم سيارة نقل مع أتوبيس نقل ركاب خاص على طريق (الفرافرة - الواحات البحرية)، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الفرافرة المركزى، وإيداع الجثث فى مشرحة المستشفى وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

ورد إخطار أمنى إلى مدير أمن الوادي الجديد، من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول 3 جثث ومصابين في حادث مروري لمستشفى الفرافرة المركزي، وتبين تصادم سيارة نقل مع أتوبيس نقل ركاب بمنطقة الكيلو 20 بطريق الفرافرة – الواحات البحرية، أسفر عن مصرع 3 وإصابة 26 آخرين.