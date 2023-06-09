مصرع عامل بعد سقوطه من عقار تحت الإنشاء بمدينة 6 أكتوبر

كتب بهجت أبو ضيف

سقط عامل من أعلى عقار تحت الإنشاء بمدينة 6 أكتوبر، وأشارت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة ، إلى أن الضحية خلال عمله، اختل توازنه وسقط مفارقا الحياة، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مصرع أحد الأشخاص نتيجة سقوطه من عقار بمدينة 6 أكتوبر.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات، وتبين أن عانل خلال أداء عمله بعقار تحت الإنشاء، اختل توازنه وسقط من اعلى سلم العقار، ليلقى مصرعه متأثرا بالإصابات التي لحقت به.

تم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى العام، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.