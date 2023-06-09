مستشار برنامج المناخ العالمى: الكرة الأرضية تواجه منعطفا خطيرا

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قال الدكتور مجدى علام مستشار برنامج المناخ العالمى، أمين عام اتحاد خبراء البيئة العرب، رئيس الاتحاد العربى للشباب والبيئة ، إن الكرة الأرضية تواجه منعطفا خطيرا لم يحدث من قبل، والعديد من الخبراء والعلماء نبهوا كثيرا أن المائة عام الحالية من أسوأ مائة عام على مدار الدورة الكونية؛ حيث تعانى الكرة الأرضية من احتباس حرارى لم يحدث مسبقا.

وأضاف علام - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الجمعة، أن الدول الصناعية الكبرى لم تتوقف عن استخدام الوقود الأحفوري وبالتالي حتى يومنا هذا لا يوجد التزام دولي حقيقي للتكيف مع التغيرات المناخية؛ إلا في التوصية التي نجحت مصر في إدراجها في نهاية مؤتمر المناخ الذي عقد في شرم الشيخ في نوفمبر الماضي، وهو صندوق الخسائر والأضرار المناخية الذي يهدف إلى تمويل الدول الكبرى للدول النامية، المتضررة بسبب التغيرات المناخية، وسيأخذ حيز التنفيذ في قمة الإمارات المقبلة فهو حلقة الوصل بين القمتين.

وأشار إلى أن أفريقيا من أكثر قارات العالم ظلما بسبب التغيرات المناخية، إذ أن القارة لم تتسبب في أي انبعاثات لغازات الاحتباس الحراري، كما أنها لم تفسد الكرة الأرضية كباقي الدول الصناعية الكبرى المسؤولة عن أكثر من 58% من إنبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

وأشاد علام بتبنى وزارة البيئة لمفهوم الاقتصاد الأخضر خاصة ونحن نحتفل بيوم البيئة العالمي، مشيرا إلى أن مصر كانت من الدول الرائدة في استخدام الاقتصاد الأخضر، والسندات الخضراء تعد جزءا منه حيث أن الاقتصاد الأخضر هو تحول لكل النظم الإنتاجية والبيئية والصناعية والزراعية ونظم النقل والمجتمعات العمرانية إلى نظم صديقة للبيئة.

ونوه بأن الاقتصاد الأخضر يتضمن كذلك أن نعيد تدوير المخلفات فهناك ما يقرب من 45 مليون طن مخلفات زراعية وأكثر من 37 مليون طن مخلفات بلدية يجب إعادة تدويرها والاستفادة منها.

وحول تدشين المقر الجديد للاتحاد العربي للشباب والبيئة، أوضح الدكتور مجدي علام، أننا في زمن الشباب والحوار الوطني ومناقشة قضايا المجتمع المهمة، مؤكداً أن الافتتاح بداية مرحلة جديدة للشباب، داعيا لإقامة فروع الاتحاد في كل المحافظات لنشر الوعي لدى الشباب.