جاء ذلك خلال استقباله، الخميس، الأمين العام لحزب المشروع الوطني العراقي جمال الضارى، حيث بحث الجانبان آخر مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد وأبرز الملفات والقضايا على الصعيد المحلى.

وحسبما أفادت قناة "السومرية نيوز" فقد بحث الجانبان أيضا ملف مخيم الهول السوري، وتداعيات بقائه وما يشكله من خطورة على الوضع الأمني العراقي، فضلا عن بحث ملف النازحين بشكل عام.

وأكد الجانبان، أهمية المضي بدعم توجهات الحكومة وخططها فيما يتعلق بالجوانب الإنسانية للنازحين، والعمل على دعم جهودها، للارتقاء بالواقع الأمني والحفاظ على الاستقرار والتماسك المجتمعي في البلاد.