مراقبو جودة وعمال وسائقون.. وظائف شاغرة فى بنى سويف

أعلنت مديرية العمل بمحافظة بنى سويف عن توافر فرص عمل مراقبى جودة وسائقين وعمال، للعمل فى إحدى شركات تصنيع المواد الغذائية.

وأعلنت مديرية العمل بمحافظة بنى سويف عن توافر فرص عمل من الذكور والإناث للعمل (10) مراقبى جودة ممن يحملون مؤهل (بكالوريوس زراعة)، و10 عمال إنتاج من الذكور فقط، بالإضافة إلى 5 سائقين ممن يحملون رخصة قيادة (أولى - تانية) للعمل بمقر الإدارة بالقاهرة.

وأكدت مديرية العمل أنه على راغبى العمل التوجه لمكتب تشغيل شرق النيل فوق مكتب البريد بجوار كلية الدراسات الإسلامية.