محافظ مطروح يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 75,8%

كتب -أحمد الزغبي

اعتمد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الجمعة، بحضور عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، وإسماعيل جاتو وكيل مديرية التربية والتعليم نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسى الثانى (2022-2023) بالمحافظة بنسبة نجاح 75,8%

وأوضح عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحان الشهادة الإعدادية 11113 طالبا، نجح منهم 7996 طالبا وطالبة

أما بالنسبة لنتيجة الشهادة الإعدادية المهنية بلغت نسبة النجاح 100% و 100% للصم وضعاف السمع و٩٤% للتلمذة الصناعية للتربية الفكرية.

وحرص اللواء خالد شعيب محافظ مطروح على الاتصال بأوائل الطلاب لتهنئتهم وأسرهم وسط فرحة وزغاريد من الأهل، معربا عن تقديره لجهد أسرهم في رعاية أبنائهم المتفوقين, مقدما خالص تهنئته لجميع الطلاب الناجحين وأولياء أمورهم متمنياَ لهم مزيد من التفوق ومواصلـة النجاح لتحقيق نتائج مشرفة.



محافظ مطروح يعتمد الشهادة الاعدادية



محافظ مطروح يعتمد الشهادة الاعدادية









