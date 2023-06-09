محافظ كفر الشيخ: وصول معدات تشغيل مصنع للسجاد ومشغل بقرية الدوايرة بمطوبس

كفر الشيخ - محمد سليمان

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن وصول معدات تشغيل مشروع مشغل لتعليم الخياطة، ومصنع للتدريب على إنتاج السجاد بقرية الدوايرة التابعة للوحدة المحلية لقمسيون شرق بمركز مطوبس، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية،"حياة كريمة"، بالتعاون بين المحافظة والمجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، وإشراف الدكتورة أماني شاكر، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أنه تم توفير أحدث الماكينات والأجهزة الحديثة، في المقر المكون من دورين على مساحة 174 متراً لكل دور، ليكون مهيأ لتوفير العديد من فرص العمل وتدريب عدد كبير من السيدات على الخياطة وعرض المنتجات وطرحها بالاسواق، إضافة لتدريب السيدات على صناعة السجاد.

وكان المجلس التنفيذي لمحافظة كفر الشيخ برئاسة اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وافق على القيمة الأسمية وفقا للإجراءات القانونية المتبعة، لإقامة مجتمع تنموي عبارة عن دورين كل دور على مساحة 174 مترا تقريباً بالدوايدة قومسيون شرق غرب مدينة مطوبس، لصالح المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ، لإقامة مشغل تعليم خياطة ومصنع للتدريب على إنتاج السجاد، ضمن مبادرة حياة كريمة.



أثناء وصول المعدات



بعض المعدات التي وضعت بموقع مصنع السجاد



بعض معدات المشغل



جانب من المعدات بالمشغل



جانب من المعدات



جانب من وصول المعدات



مقر مصنع ومشغل ضمن مبادرة حياة كريمة