اليوم السابع
Ads
الجمعة، 09 يونيو 2023 02:20 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ بني سويف: إزالة 268 حالة ضمن الموجة الـ 21 لمواجهة التعديات

الجمعة، 09 يونيو 2023 12:47 م
محافظ بني سويف: إزالة 268 حالة ضمن الموجة الـ 21 لمواجهة التعديات جانب من الإزالات
بنى سويف هانى فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،استمرار  العمل في حملات المرحلة الثانية من الموجة الـــ 21  لإزالة التعديات ، الجاري  تنفيذها  تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة،ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب،من خلال إزالة كافة صور التعديات،في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف.

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير الإدارة العامة لأملاك الدولة ،والذي تضمن الإشارة إلى إجمالي ما تم إزالته وصل إلى  إلى 268حالة ( 131حالة تعد مباني +137حالات زراعات ) ، وذلك منذ انطلاق المرحلة الثانية في 27 مايو الماضي وحتى 7 يونيو الجاري..

تجدر الإشارة إلى  أن الموجة الحالية من حملات الإزالة،قد بدأت  بالمرحلة الأولى في الفترة من  29 أبريل الماضي إلى 19مايو 2023 ،وبلغ إجمالي ما تم إزالته خلالها 402 حالة تعد "مبانى وزراعات"،وتستكمل بالمرحلة الثانية التي تستمر  حتى 16 يونيو الجاري ، وتختتم بالمرحلة الثالثة المزمع إجراؤها خلال  الفترة من 24  يونيو إلى 14 يوليو  المقبل.

 

 


بنى سويف

اخبار بنى سويف

اخبار المحافظات

ازالة التعديات

تعديات الأراضى الزراعية

ازابة تعديات الأراضى



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة