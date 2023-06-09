محافظ بنى سويف يوجه "التضامن" بتعويض عروس يتيمة احترق جهازها

بنى سويف - هانى فتحى

وجه الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، مديرية التضامن والوحدة المحلية لمركز ببا، باتخاذ ما يلزم حيال الحالة الإنسانية لفتاة يتيمة قد احترق جهاز عرسها بمنزلها، وهي من مركز ببا.

وقالت أمل عزوز، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة بنى سويف، فى بيان صادر عن المحافظة، إنه جاري اتخاذ الإجراءات اللازمة وبحث الحالة وظروفها، وتم التنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، وسيتم التعاون في تلبية وتعويض احتياجات الفتاة.