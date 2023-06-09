اليوم السابع
Ads
الجمعة، 09 يونيو 2023 09:59 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ بنى سويف يوجه "التضامن" بتعويض عروس يتيمة احترق جهازها

الجمعة، 09 يونيو 2023 09:01 م
محافظ بنى سويف يوجه "التضامن" بتعويض عروس يتيمة احترق جهازها الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف
بنى سويف - هانى فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وجه الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، مديرية التضامن والوحدة المحلية لمركز ببا، باتخاذ ما يلزم حيال الحالة الإنسانية لفتاة يتيمة قد احترق جهاز عرسها بمنزلها، وهي من مركز ببا.

 

وقالت أمل عزوز، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة بنى سويف، فى بيان صادر عن المحافظة، إنه جاري اتخاذ الإجراءات اللازمة وبحث الحالة وظروفها، وتم التنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، وسيتم التعاون في تلبية وتعويض احتياجات الفتاة.

 
وقال الدكتور محمد جبر، منسق مبادرة حياة كريمة ببنى سويف، ومعاون المحافظ، إن مؤسسة حياة كريمة بالقاهرة تابعت الحالة، وقررت التدخل من خلال المساهمة مع القطاع الخاص وبعض الجمعيات الأهلية لتوفير احتياجات الفتاة وتعويضها عن ما فقدته، مشيرا إلى متابعة المحافظ لمستجدات الوضع أولا بأول. 
 
ومن ناحيته، أثنى محافظ بنى سويف على دور المجتمع المدنى فى المشاركة المجتمعية بالتعاون مع المؤسسات الحكومية، مشيدا بالدور الذى قامت به مؤسسة حياة كريمة لتوفير أجهزة كهربائية لإحدى الفتيات من بنات المحافظة.
 
وتجدر الإشارة أنه سوف تشمل الأجهزة التي سيتم توفيرها: شاشة وخلاط وغسالة ومكواه، وثلاجة وبوتاجاز و2 أنبوبة فرن ومروحة سقف ومروحة مكتب وتربيزة مطبخ.

 


بنى سويف

اخبار بنى سويف

اخبار المحافظات

محافظة بنى سويف

احتراق جهاز عروس

عروس بنى سويف



الموضوعات المتعلقة

محافظ بني سويف: إزالة 268 حالة ضمن الموجة الـ 21 لمواجهة التعديات

الجمعة، 09 يونيو 2023 12:47 م

محافظ بنى سويف: الموافقة على4352 طلباً بملف تقنين أراضى الدولة

الأربعاء، 07 يونيو 2023 05:11 م

محافظ بني سويف يتفقد سير العمل بكنترول التعليم الصناعي نظام 3 سنوات

الأربعاء، 07 يونيو 2023 01:06 م

محافظ بنى سويف يتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة محاور مرورية بمدينة ناصر

الثلاثاء، 06 يونيو 2023 12:48 م

محافظ بني سويف يُكرًم الفائزين في دورى المصالح الحكومية

الإثنين، 05 يونيو 2023 04:43 م

محافظ بنى سويف: انتظام سير الامتحانات النظرية لطلبة الدبلومات الفنية

الإثنين، 05 يونيو 2023 01:19 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة