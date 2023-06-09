محافظ بنى سويف يوجه "التضامن" بتعويض عروس يتيمة احترق جهازها

وجه الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، مديرية التضامن والوحدة المحلية لمركز ببا، باتخاذ ما يلزم حيال الحالة الإنسانية لفتاة يتيمة قد احترق جهاز عرسها بمنزلها، وهي من مركز ببا.
وقالت أمل عزوز، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة بنى سويف، فى بيان صادر عن المحافظة، إنه جاري اتخاذ الإجراءات اللازمة وبحث الحالة وظروفها، وتم التنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، وسيتم التعاون في تلبية وتعويض احتياجات الفتاة.
وقال الدكتور محمد جبر، منسق مبادرة حياة كريمة ببنى سويف، ومعاون المحافظ، إن مؤسسة حياة كريمة بالقاهرة تابعت الحالة، وقررت التدخل من خلال المساهمة مع القطاع الخاص وبعض الجمعيات الأهلية لتوفير احتياجات الفتاة وتعويضها عن ما فقدته، مشيرا إلى متابعة المحافظ لمستجدات الوضع أولا بأول.
ومن ناحيته، أثنى محافظ بنى سويف على دور المجتمع المدنى فى المشاركة المجتمعية بالتعاون مع المؤسسات الحكومية، مشيدا بالدور الذى قامت به مؤسسة حياة كريمة لتوفير أجهزة كهربائية لإحدى الفتيات من بنات المحافظة.
وتجدر الإشارة أنه سوف تشمل الأجهزة التي سيتم توفيرها: شاشة وخلاط وغسالة ومكواه، وثلاجة وبوتاجاز و2 أنبوبة فرن ومروحة سقف ومروحة مكتب وتربيزة مطبخ.
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