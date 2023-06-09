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محافظ المنوفية يوجه بتوصيل خط مياه لخدمة سوق السيارات بشبين الكوم.. صور

الجمعة، 09 يونيو 2023 09:23 م
محافظ المنوفية يوجه بتوصيل خط مياه لخدمة سوق السيارات بشبين الكوم.. صور توصيل خط مياه لخدمة سوق السيارات بشبين الكوم
المنوفية - محمود شاكر

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وجه اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، بتوصيل خط مياه لسوق السيارات الجديد، والمقام بمدخل قرية ميت خلف أمام مدرسة الألسن بنطاق مدينة شبين الكوم في أول أيام تشغيله، لتذليل كافة العقبات وتقديم خدمات متميزة للمواطنين.
 
وأشار الدكتور المهندس محمد نجيب صالح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية، أنه على الفور تم توصيل خط مياه واحد ونصف بوصة على واحد بوصة وقطع الطريق والتوصيل من خط أربعة بوصة من الجهة الأخرى للسوق، وكذلك تركيب حنفيات لخدمة السوق ورواد السوق قبل نهاية أول يوم عمل للسوق.
 
يذكر أن سوق السيارات يقام لأول مرة بمحافظة المنوفية ويتم تنظيمه يومى الجمعة والسبت من كل أسبوع بصفة دورية، ويهدف إلى مواجهة الأسواق العشوائية، وهو ما تسعى إليه الدولة من خلال العمل على توفير أماكن حضارية يمكن من خلالها تمكين البائع والمشترى من التواجد بمكان واحد يتمتع بكافة المزايا.
 
توصيل خط مياه لخدمة سوق السيارات بشبين الكوم (1)
توصيل خط مياه لخدمة سوق السيارات بشبين الكوم 
 
توصيل خط مياه لخدمة سوق السيارات بشبين الكوم (2)
توصيل خط مياه لخدمة سوق السيارات بشبين الكوم 
 
توصيل خط مياه لخدمة سوق السيارات بشبين الكوم (3)
توصيل خط مياه لخدمة سوق السيارات بشبين الكوم
 
توصيل خط مياه لخدمة سوق السيارات بشبين الكوم (4)
توصيل خط مياه لخدمة سوق السيارات بشبين الكوم

 


خدمة سوق السيارات بشبين الكوم

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