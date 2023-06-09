محافظ المنوفية يوجه بتوصيل خط مياه لخدمة سوق السيارات بشبين الكوم.. صور

وأشار الدكتور المهندس محمد نجيب صالح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية، أنه على الفور تم توصيل خط مياه واحد ونصف بوصة على واحد بوصة وقطع الطريق والتوصيل من خط أربعة بوصة من الجهة الأخرى للسوق، وكذلك تركيب حنفيات لخدمة السوق ورواد السوق قبل نهاية أول يوم عمل للسوق.

يذكر أن سوق السيارات يقام لأول مرة بمحافظة المنوفية ويتم تنظيمه يومى الجمعة والسبت من كل أسبوع بصفة دورية، ويهدف إلى مواجهة الأسواق العشوائية، وهو ما تسعى إليه الدولة من خلال العمل على توفير أماكن حضارية يمكن من خلالها تمكين البائع والمشترى من التواجد بمكان واحد يتمتع بكافة المزايا.