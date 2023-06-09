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محافظ المنوفية: إقبال كثيف في أول أيام سوق السيارات بشبين الكوم

الجمعة، 09 يونيو 2023 12:45 م
محافظ المنوفية: إقبال كثيف في أول أيام سوق السيارات بشبين الكوم سوق السيارات
المنوفية - محمود شاكر

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صرح اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية أن سوق السيارات الجديد شهد إقبالا كثيفا في أول أيام تشغيله مضيفا أن السوق مزود بكافة الخدمات اللوجيستية وتوافر كافة خدمات المرور والحماية المدنية والشهر العقاري وورش الميكانيكا .
 
وأشار محافظ المنوفية إلى أن الهدف من إقامة سوق السيارات مواجهة الأسواق العشوائية وهو ما تسعى إليه الدولة من خلال العمل على توفير أماكن حضارية يمكن من خلالها تمكين البائع والمشترى من التواجد بمكان واحد يتمتع بكافة المزايا . 
 
ويقام سوق السيارات لأول مرة بمحافظة المنوفية ويتم تنظيمه يومى الجمعة والسبت من كل أسبوع بصفة دورية ، بمدخل قرية ميت خلف أمام مدرسة الألسن بنطاق  مدينة شبين الكوم . 
 
ويتميز سوق السيارات بتوافر كافة الخدمات من الحماية المدنية والشهر العقارى والمرور والإسعاف وورش الميكانيكا وغيرها من الخدمات الحيوية لضمان سرعة إنهاء إجراءات البيع ونقل الملكية ، للارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للمواطن المنوفى.
 
 
 
 
 

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