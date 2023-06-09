محافظ الإسكندرية يوجه بردع أى منشأة تقوم باستغلال المواطنين أو فرض رسوم إضافية

الإسكندرية جاكلين منير

وجه اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، الإدارة المركزية للسياحة والمصايف برئاسة الدكتور محمد عبد الرازق؛ باتخاذ كافة الإجراءات الرادعة ضد 3 مطاعم شهيرة بشارع النقل والهندسة، ومول سان استيفانو، والعجمى، و 2 كافية بسموحة وستانلى؛ لشكوى من المواطنين باستغلالهم ومغالاتهم فى الأسعار.



وقد أكد المحافظ على متابعة جميع الشكاوى الخاصة بالمغالاة في الأسعار ومحاسبة المنشآت المخالفة بكل حسم للقضاء علي الاستغلال، وخاصة مع اقتراب الموسم الصيفي وزيادة عدد رواد الإسكندرية، لافتا إلى ضرورة مراجعة قوائم الأسعار والتحقق من تواجدها والتزام المنشآت بالأسعار المعتمدة من قبل الإدارة المركزية للسياحة والمصايف.



ومن جانبه؛ أوضح الدكتور محمد عبد الرازق؛ أنه بعد ورود عدة شكاوى عن طريق بريد صفحة الإدارة المركزية للسياحة والمصايف وموقع الإدارة الرسمي وكذلك خطوط الشكاوى، من عدة مطاعم شهيرة وكذلك كافيهات تم التحقق من الشكاوى والتواصل مع الشاكين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المنشآت المخالفة، بالإضافة إلى إخطار المطاعم بإيقاف تحصيل مبالغ غير مستحقة (خدمة) وقد تم رفع الخدمة من الشيكات المقدمة لرواد المطاعم، وإخطار المنشآت التي لم تتواجد بها قائمة أسعار بالتوجة الى الادارة فوراً لاعتماد قائمة أسعار.



وتؤكد الإدارة المركزية للسياحة والمصايف؛ أنها على كامل الاستعداد لإستقبال إستفسارات وشكاوى المواطنين عبر صفحة الإدارة الرسمية، أو من خلال موقع الإدارة الرسمى.