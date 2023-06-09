محافظ الأقصر يستقبل وزيرة البيئة بمصانع سكر أرمنت .. صور

الأقصر – أحمد مرعى

استقبل المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بمصانع سكر أرمنت، وذلك بالتزامن مع الإحتفال بيوم البيئة العالمي، وفي إطار جولتها بعدد من محافظات الصعيد، وقاما بتفقد مصنع العلف والذي ينتج علف تسمين حيوانى وبروتين 11% ،بطاقة حوالى 15 ألف طن سنوياً.

وتم خلال الجولة لوزيرة البيئة والمحافظ بمصانع سكر أرمنت، دراسة إمكانية تطوير وتوسعة ورفع طاقة المصنع لاستيعاب كل كمية المصاص التى تنتج من المصنع خلال موسم العصير حوالى 350 ألف طن مصاص سنويا والتى يتم استخدامها كوقود للمراجل واستخدام الغاز الطبيعي ووقود بديل للمصاص ودراسة استخدام قش القصب فى تصنيع الأعلاف بدلا من حرقه الذى يمثل مشكلة بيئية كونه أحد ملوثات الهواء.

كما تفقد المحافظ ووزيرة البيئة، وحدة التبريد الجديدة الخاصة بالمصنع والتي تعمل بطاقة 4000 متر مكعب/ساعة، بتمويل مشترك بين بنك الاستثمار الأوروبي والوكالة الفرنسية وبنك التعمير الألماني والاتحاد الأوروبي والحكومة المصرية، والبرج توريد إيطالى تنفيذ مصانع سكر أرمنت وشركة الإسكان المتطور، وتم الانتهاء من جميع الاختبارات الميكانيكية تمهيداً لتشغيله بداية موسم عصير 2024، حيث يهدف المشروع لمعالجة المياه الصرف الساخنة وتبريدها وإعادة استخدامها في دورة مغلقة لترشيد استهلاك المياه وكذلك الوصول إلى التوافق البيئى.

وخلال الجولة أكد محافظ الأقصر أن مصر تتخذ كل السبل لمراعاة البعد البيئى بكل المقاييس العالمية المتبعة، مؤكدا تفهم القيادة السياسية لأهمية مواجهة التغيرات المناخية ودعمها الدائم والمستمر لقضايا المناخ والبيئة، مضيفا أن محافظة الأقصر تعد من أقل المحافظات تلوثا للبيئة، وحضر الجولة العميد عادل شرشر رئيس مركز ومدينة أرمنت، وعبد الفتاح محمود عبد الله رئيس قطاعات سكر أرمنت.



محافظ الأقصر يستقبل وزيرة البيئة بمصانع سكر أرمنت



شرح مدير مصانع سكر أرمنت للوزيرة والمحافظ



وزيرة البيئة بمصانع سكر أرمنت ومصنع العلف داخله