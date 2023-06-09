مجموعة "سيتى جروب" المصرفية الأمريكية تعتزم إلغاء 50 وظيفة فى لندن

كتب محمد جمال

فى أحدث موجة من تسريح الموظفين، تخطط مجموعة "سيتى جروب" المصرفية الأمريكية لإلغاء 50 وظيفة فى فروعها بالعاصمة البريطانية لندن، بحسب سكاى نيوز.

ونقلت وكالة "بلومبيرج" عن مصدر قوله، إن شطب الوظائف ضرورى من أجل خفض نفقات البنك فى ظل ظروف السوق غير المواتية.

وقال إن الخطة تتضمن شطب 30 وظيفة فى قطاع الخدمات المصرفية الاستثمارية، و20 وظيفة فى وحدة خدمات الشركات.

وبشكل منفصل، قالت الوكالة، إن سيتى جروب فككت فريقها العالمى الذى يقدّم خدمات التحليل والتعليقات على أوضاع أسواق الصرف، مع الخروج من كل من لندن ونيويورك، إلى جانب فريق تداول سندات المؤسسات فى أمريكا اللاتينية.

يأتى ذلك فى حين تواجه بنوك الاستثمار الأميركية بيئة صعبة بالنسبة على أنشطة إدارة صفقات الاندماج والاستحواذ والطروحات العامة الأولية بسبب المخاوف من أوضاع الاقتصاد الكلى فى العالم.

وبدأت مجموعة سيتى غروب شطب مئات الوظائف فى وقت سابق من العام الحالي، حيث كان قطاع الخدمات المصرفية الاستثمارية الأشد تأثراً.

وتمثل الوظائف التى تقرر شطبها أقل من 1 بالمئة من إجمالى عدد العاملين فى سيتى غروب البالغ 240 ألف موظف، بحسب المصادر.