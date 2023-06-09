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الجمعة، 09 يونيو 2023 04:45 م
أكرم القصاص
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مستعدون لتبادل الخبرات وتدريب الأئمة والعلماء

مؤتمر صحفى مشترك للرئيس السيسى مع رئيس موزمبيق.. إنفوجراف

الجمعة، 09 يونيو 2023 04:06 م
مؤتمر صحفى مشترك للرئيس السيسى مع رئيس موزمبيق.. إنفوجراف الرئيس السيسى

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أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على أهمية تطوير العلاقات بين مصر وموزمبيق في مختلف المجالات، مؤكدًا أن مصر يمكنها تقديم الدعم اللازم والتدريب لمكافحة جرائم الخطف والموضوعات الخاصة بالإرهاب، مشيرًا إلى أن مصر لها تجربة في محاربة الإرهاب من سبعينيات القرن الماضي الذي كان محصلة جهل نتج عنه شكل من أشكال التطرف.

 
الرئيس
 
- الزيارة إلى موزمبيق كان مخططا لها قبل 2021 لكن أزمة كورونا حدت من ذلك
 
- ناقشت مع رئيس موزمبيق أهمية تطوير العلاقات والتعاون فى مختلف المجالات
 
- مصر مستعدة لتبادل الخبرات وتدريب الأشقاء فى موزمبيق
 
- الإرهاب محصلة جهل وتخلف وفقر والتنمية أحد محاور مواجهته
 
- مصر عملت على تحسين وتصويب الخطاب الدينى
 
- الحوار أسلم وسيلة لحل الخلافات والقضايا المختلفة
 
- مصر على استعداد لتدريب الأئمة والعلماء فى موزمبيق وتبادل المعلومات والخبرات

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