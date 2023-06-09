مؤتمر صحة أفريقيا يختتم أعماله ويوصى بضرورة القضاء على فيروس بى فى أفريقيا

كتبت أمل علام

اختتم اليوم بالقاهرة مؤتمر صحة أفريقيا ، بحضور كل من لواء طبيب بهاء الدين زيدان رئيس هيئة الشراء الموحد، والدكتور عادل العدوى وزير الصحة الاسبق، والدكتور تامر عصام رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتورة مها الرباط وزير الصحة الأسبق.

وقال الدكتور عادل العدوى وزير الصحة الأسبق ، أننا اجتمعنا فى الفترة من 6 إلى 9 يونيو لمناقشة التحديات الصحية واعتماد خارطة طريق لحلها، بحضور جميع المؤسسات العالمية، واعتمادنا البيان التالي: إننا نهدف على القضاء على جميع الأمراض وبما يتوافق مع أهدف الأمم المتحدة لتحقيق التنمية المستدامة وضمان تمتع الجميع بدوام الصحة، والتمتع بالرعاية الصحية وضمان الحصول على الأدوية واللقاحات ميسورة التكلفة، والتعاون على المستوى الحكومى والخاص وتوسيع القدرات الوطنية فى مجال صناعة الأدوية، وبناء على ما تقدم نقدم الشكر للرئيس السيسي لإفتتاحه المؤتمر، وتقديم الشكر لمصر والذى جمع بين كافة الشركاء من المؤسسات العالمية والإشادة بالتجربة المصرية فى مجال التغطية الصحية الشاملة، والرعاية الصحية، ونتقدم بخالص الشكر للمركز الافريقي للوقاية من الأمراض ومنظمة الصحة العالمية، ولجنة مكافحة كورونا، وأتقدم للشكر للجمعية الطبية المصرية، والتى قامت بإعداد البرنامج العلمى للمؤتمر والإعلان عن القلق وخاصة فيما يتعلق بأوجه التفاوت وظاهرة هجرة الممارسين الطبيين المهرة من الأطباء.

وأضاف أنه من ضمن التوصيات التى أوصى بها المؤتمر هو دعم مؤسسات الصحة العامة، والتوسع فى إنتاج الأدوية والتعاون مع الاتحاد الأفريقي والعلماء للقضاء على فيروس بى، والذى يعانى منه ملايين الأفارقه والاستفادة من التجربة المصرية فى تشخيص وعلاج فيروس سى، وتعزيز صحة الأم والطفل والدعوة لصياغة استراتيجية للذكاء الاصطناعى، واطلاق قاعدة بيانات موحدة بين دول القارة فى المجال الصحة واطلاق نظام موحد للقضايا الصحية بالقارة ومشاركة الخبرات، والتشديد على أهمية تغير المناخ لتويفر الغذاء الآمن والهواء النظيف وتنظيم دورات تدريبية مع منظمة الصحة العالمية، والالتزام بتجديد التعاون ومنح الالولية فيما يتعلق بأنشطة الأبحاث، وتشجيع تسعير وتسجل الأدوية وبلورة تصور بين المنظمات الدولية والأبحاث.

من جانبه، قال لواء طبيب بهاء الدين زيدان رئيس هيئة الشراء الموحد، إن كل ما تم عمله هو إحساس الأسرة وهذا هو سبب نجاح المؤتمر، موضحا اننا نعمل لصالح مصر، مؤكدا إن الرئيس السيسي أكد أن هذا المؤتمر سيكون منصة تواصل بين الدول الأفريقية من ضمنها مصر، وتبادل الخبرات الطبية المتواجدة فى كل الدول الأفريقية، موضحا إن المؤتمر الثالث والمقبل سيكون فى الفترة من 4 إلى 7 يونيو.

وأكد الدكتور تامر عصام رئيس هيئة الدواء المصرية، إن المؤتمر كان ناجحا لأنه شمل كل ما يتعلق بالصحة وهو يضاهى المؤتمرات العالمية، موضحا إن لدينا قامات علمية قادرة على الابتكار وشمل المؤتمر العديد من ورش العمل والمحاضرات وتبادل الخبرات، واستمعنا لتجارب الآخرين، موضحا أننا نسعى لتحسين قدراتنا فى هذا المؤتمر.

وأكدت الدكتورة مها الرباط وزير الصحة الأسبق، إن فكرة إقامة هذا المؤتمر كانت بفضل رئيس هيئة الشراء الموحد لواء طبيب بهاء الدين زيدان، موضحة أن الصحة من أهم أولوياتنا وما تحتاجه القارة الأفريقية هو تحقيق الاستراتيجيات والأهداف بالمشاركة الفعالة مع القارة الأفريقية، مشيرة إلى أن المؤتمر ناقش كل التخصصات والالتقاء برؤى المشاركين.