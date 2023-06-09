كولومبيا تكتشف مادة ببركان "نيفادو ديل رويز" تهدد بانفجار كبير خلال أيام

فاطمة شوقى

حذرت الخدمة الجيولوجية الكولومبية أنه تم اكتشاف مادة شديدة الحرارة في بركان نيفادو ديل رويز وهو ما يهدد بانفجار قريب خلال الأيام المقبلة، ولا يزال خطر حدوث حالة طوارئ قائما، حسبما قالت مجلة "سيمانا" الإسبانية.

وأشارت المجلة إلى أنه في الساعات القليلة الماضية، وصل عمود الرماد وبخار الماء إلى ارتفاع 300 متر ، محسوبًا من الأعلى بواسطة الخدمة الجيولوجية الكولومبية (SGC)، وقالت "من المهم جدًا أن نأخذ في الاعتبار أن تكرار إخراج الرماد ، النابض بشكل مستمر أكثر ، واستمرار تشوه طفيف للتضاريس ، وكذلك الاختلافات في ناتج ثاني أكسيد الكبريت ، تشير إلى أن البركان لا يزال من الممكن أن يحدث انفجار كبير في أيام أو أسابيع ".



بركان نيفادو بكولومبيا

وأوضحت المجلة أن عدد الزلازل زادت بشكل واضح، وفي مواجهة هذا السيناريو ، أصرت الخدمة الجيولوجية الكولومبية على أن نيفادو ديل رويز يمكن أن تكون أهم ثوران بركاني منذ 10 سنوات. وبالتالي ، أوصى بالاهتمام بوكالات الإغاثة والمجتمعات المحلية بشأن تخفيف المخاطر.

في المقام الأول ، تدفقات الحمم البركانية أو السحب المحترقة هي مزيج من الغازات مع المواد الصلبة ، مثل الرماد والصخور ذات الأحجام المختلفة التي يمكن أن تتحرك بسرعات عالية ودرجات حرارة عالية من البركان.

على ارتفاع 5321 مترًا فوق مستوى سطح البحر ، تعد نيفادو ديل رويز بركانًا طبقيًا مكونًا من طبقات عديدة من الحمم البركانية التي تتناوب مع الرماد المتصلب وغيرها من الصوامع البركانية، بالإضافة إلى ذلك ، تعتبر أقصى شمال البراكين النشطة لحزام الأنديز ، وتقع بين مقاطعتي توليما وكالداس.

مع ما لا يقل عن ثلاث فترات ثوران كبير ، في 13 نوفمبر 1985 ، دفن ثوران صغير العاصمة الحضرية أرميرو (قسم توليما)، و توفي حوالي 25000 شخص في تلك المناسبة ، في ثاني أكثر ثوران بركاني تدميراً في القرن العشرين ، والثاني بعد ثوران جبل بيليه (جزيرة مارتينيك) في عام 1902