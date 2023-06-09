اليوم السابع
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الجمعة، 09 يونيو 2023 02:07 م
أكرم القصاص
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كوريا الجنوبية تستدعى السفير الصينى لاتهامه بانتهاك البروتوكولات الدبلوماسية

الجمعة، 09 يونيو 2023 01:25 م
كوريا الجنوبية تستدعى السفير الصينى لاتهامه بانتهاك البروتوكولات الدبلوماسية كوريا الجنوبية والصين
ا ش ا

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استدعت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية اليوم الجمعة، السفير الصيني لدى سول، شينج هايمينج، للاحتجاج على تعليقاته الأخيرة التي تتهم سول بالميل نحو الولايات المتحدة على حساب الصين.
 
وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، أن النائب الأول لوزير الخارجية الكوري الجنوبي، تشانج هو جين، حذر السفير الصيني من مغبة تصريحاته، والتي أدلى بها خلال اجتماعه مع زعيم المعارضة في كوريا الجنوبية.
 
واتهمت الوزارة السفير الصيني بانتهاك البروتوكولات الدبلوماسية والتدخل في السياسة الداخلية لكوريا الجنوبية.
 
كان شينج قد اتهم حكومة كوربا الجنوبية بالميل المفرط تجاه الولايات المتحدة، والإضرار بعلاقاتها مع الصين التي تعد أكبر شريك تجاري لها، وذلك في اجتماع مع زعيم الحزب الديمقراطي المعارض في كوريا الجنوبية، لي جاي ميونج.

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