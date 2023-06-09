قنصل مصر العام فى ميلانو تدعم دور المرأة فى احتفالية اليوم العالمى للمرأة.. صور

فاطمة شوقى

شاركت السفيرة منال عبد الدايم، قنصل مصر العام فى ميلانو، أمس، في إحتفالية اليوم العالمي للمرأة في الدبلوماسية يوم 24 يونيو والتى نظمتها عميدة السلك القنصلي في ميلانو ولمبارديا مع رئيس جامعة ميلانو والتى عقدت في Sala Napoleonica بمقر الجامعة، تحت رعاية وزارة الشئون الخارجية والتعاون الدولى الإيطالية وذلك بحضور محافظ ميلانو، ورئيس الشرطة في ميلانو، ومديرة الهجرة بميلانو، والعديد من أساتذة الجامعات والطلاب الجامعيين.



احتفال اليوم العالمى للمرأة فى ميلانو

وأكدت السيدة القنصل العام في كلمتها على أهمية دور المرأة وإهتمام الدولة المصرية الدائم بتعزيز ودعم دور المرأة في شتى المجالات فضلاً عن تعزيز مكانة المرأة المصرية وتقدير دورها في المجتمع، حتى أصبحت تتولى مناصب حيوية لم تكن متاحة لها من قبل.



السفيرة منال عبد الدايم تشارك فى احتفالية اليوم العالمى للمرأة

كما أوضحت السفيرة منال عبد الدايم أن أجندة تمكين المرأة في قلب جهود الدولة المصرية لتعزيز مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص، والتى تمثلت بدايتها في إنشاء المجلس القومي للمرأة عام 2000، كما تتضح أحد معالمها الرئيسية من خلال زيادة نسبة تمثيل المرأة ضمن الحكومة المصرية الحالية من 6% عام 2015 إلى 25% عام 2018 ( 8 وزيرات وهو أعلى تمثيل على الإطلاق للمرأة في مجلس الوزراء المصري) .



مشاركة القنصل العام فى احتفالية اليوم العالمى للمرأة

وأشارت منال عبد الدايم إلى دور المرأة الفاعل في الخارجية المصرية - حيث تمثل المرأة 25% من إجمالي العاملين بالسلك الدبلوماسي المصري – مشيرة في هذا الصدد إلى إسهامات الدبلوماسيات المصريات ومشاركتهن القيمة في إطار عمل السياسة الخارجية المصرية والدفاع عن المصالح المصرية بالخارج، وفي جميع المحافل الدولية، فضلاً عن تقديمهن نموذجًا مشرفًا للمرأة المصرية في ميادين العمل العام.