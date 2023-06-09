في مطاردة مثيرة.. ضبط سائقين يسيران عكس الاتجاه في مدينة بدر

كتب محمود عبد الراضي

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تدول منشور على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، يتضمن سير سيارتى أجرة "ميكروباص - مينى باص" برعونة ومطاردتهما لبعضهما البعض، بسبب خلافات حول أولوية المرور معرضين حياتهما والمواطنين للخطر بمنطقة بدر بالقاهرة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط السيارتين وقائديهما، وبمواجهتهما اعترفا بإرتكاب الواقعة لذات السبب، وتبين عدم حمل قائد السيارة الميكروباص رخصة قيادة وإنتهاء رخصة تسيير المينى باص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.